Define arayan 2 kişi, kazdıkları çukurda yakalandı

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ın Saraykent ilçesinde, kaçak define kazısı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Saraykent ilçesinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede operasyon düzenledi. Define arayan 2 kişi, kazdıkları 20 metrelik çukurda suçüstü yakalandı. Şüphellier gözaltına alınırken, kazıda kullanılan kazı malzemeleri, su tahliye pompası, jeneratör ile 2 av tüfeği ve bir otomobile el kondu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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