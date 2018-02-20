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Define ararken zehirlenerek ölen 2 kardeş, toprağa verildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- TOKAT’ta define aramak için girdikleri 30 metre derinliğindeki tünelde jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek ölen iki kardeş, Amasya'da toprağa verildi

20 Şubat 2018 19:08

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- TOKAT’ta define aramak için girdikleri 30 metre derinliğindeki tünelde jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek ölen iki kardeş, Amasya\'da toprağa verildi.
Olay, önceki gece Tokat kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Küçükbağlar köyünde meydana geldi. Zekai Ak (28), Fatih Danışık (22) ile Halis (23) ve Olcay Kaya (20) kardeşler, define aramak için önceden kazılan 30 metre derinliğindeki tünele indi. Tünelde biriken suyu tahliye etmeye çalışan 4 kişi, jeneratörün egzoz gazından zehirlendi. Zekai Ak, tünelden kendi imkanları ile çıkarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Fatih Danışık ile Kaya kardeşleri tünelden çıkardı. Yapılan kontrollerde Halis ve Olcay Kaya kardeşlerin öldüğü belirlendi. Ak ve Danışık, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Tokat’ta otopsileri yapılan Kaya kardeşlerin cenazeleri, aileleri tarafından alınarak memleketleri Amasya\'nın merkeze bağlı Karaibrahim köyüne götürüldü. İki kardeş, bugün köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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