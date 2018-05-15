T24 LogoT24 Logo
Gündem

Define ararken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı

İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde Roma döneminden kalma 3 lahit ve çok sayıda mezarın bulunduğu Hisardere’de define ararken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı

15 Mayıs 2018 17:57

İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde Roma döneminden kalma 3 lahit ve çok sayıda mezarın bulunduğu Hisardere’de define ararken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İznik ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Hisardere Mahallesi Bayırdibi mevkiinde, geçen yıllarda müze ekiplerince Roma dönemine ait 3’üncü yüzyıldan kalma, biri 7 ton ağırlığında 3 lahit ile çok sayıda mezar bulundu. Bölgenin define avcılarından korunması amacıyla da jandarma ekipleri, nöbet tutmaya başladı.
Bölgede devriye gezen jandarma ekibi, define arayan 2 kişi ile bunlara gözcülük yapan 1 kişiyi gözaltına aldı. Kazı yaptığı malzemelere el konulan şüpleliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bursa DHA BURSAnınRomaHisarderedeHisardere Mahallesi BayırdibiBölgeninBölgedeKazıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24