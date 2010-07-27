-DEFİNE ARARKEN ÖLDÜLER DÜZCE (A.A) - 27.07.2010 - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, define aramak için kazdıkları 9 metrelik kuyuya giren 2 kişi zehirlenerek öldü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Subaşı köyündeki ormanlık alana define aramak için gittikleri iddia edilen Ali Ç. ve Yaşar K. gözcülük yaparken, Seyhan Y. ve Halil S, ağaca bağladıkları halatlı merdivenle kazdıkları 9 metre derinliğindeki kuyuya indiler. Arkadaşlarının kuyudaki gazdan etkilendiğini fark eden Yaşar K, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince Seyhan Y. ve Halil S, kuyudan ölü olarak çıkarıldı. Cesetler, otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.