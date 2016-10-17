Define aramak için hazırladıkları patlayıcı infilak etti; 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde define arayan kişilerin hazırladığı dinamitin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda define aramak için hazırladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlimtepe Mahallesi'ndeki ormanlık araziye define aramak için gelen 7 kişilik grup, patlayacı kullanmak istedi. Gruptan Rafet Polat'ın (44) hazırladığı patlayıcı, henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti.

Patlamada Polat yaşamını yitirdi, kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul'da ikamet ettiği öğrenilen 2 çocuk babası Polat'ın cenazesi Körfez asri mezarlık morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayın ardından kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı.