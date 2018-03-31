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Defin için mezarlığa getirilen tabut boş çıktı

Durum, camide namaz kılıp defin için mezarlığa giden yakınlarının tabutu açmasıyla ortaya çıktı

31 Mart 2018 21:54

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hastalık sonucu ölen Emine Uğur'un cenazesi, görevlilerin dikkatsizliği sonucu morgda unutuldu. Durum, camide namaz kılıp defin için mezarlığa giden yakınlarının tabutu açmasıyla ortaya çıktı.

Adapazarı’nda Emine Uğur yakalandığı hastalık sebebiyle bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 3 çocuk annesi olan, eşini de yıllar önce kaybeden Emine Uğur’un durumu dün gece saatlerinde ağırlaştı ve hayata gözlerini yumdu. Uğur’un cenazesi tedavi gördüğü hastanenin morguna götürüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri aynı günün sabahında geldikleri hastanede, cenazeyi koyduklarını düşünerek araca boş tabutu yerleştirdi. Emine Uğur’un yaşadığı Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine helallik alınması için boş tabut getirildi. Tabut cenaze namaz kılınması için kent merkezindeki Orhan Camii’ne taşınırken Emine Uğur’un yakınları burada yakınlarının  taziyelerini kabul etti.

Tabut burada öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı’na götürüldü. Mezarlığa gelen kalabalık cenazeyi gömmek için açtıkları tabutun içinin boş olduğunu görünce şok oldu. Cenaze işlerine telefon açılması üzerine Uğur’un cenazesinin morgda unutulduğu ortaya çıktı. Daha sonra cenaze morgdan alınarak mezarlıkta yeniden cenaze namazının kılınmasından sonra toprağa verildi.

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