Defalarca öldürüldüğü söylenen Mihraç Ural için kırmızı bülten

Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne çağrılan eski THKP-C lideri Mihraç Ural için kırmızı bülten çıkarıldı. Daha önce defalarca Suriye'de öldüğü iddia edilen Mihraç Ural için tutuklamaya yönelik 'yakalama' kararı çıkarıldı.

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Hatay 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlardan 22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ural için kırmızı bülten düzenlendi.

Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu şahıs kırmızı bültenle aranan bir isim. Rusya'nın bize verdiği listede bu isim yok. Bu şahsın tutuklanıp Türkiye'ye teslim edilmesini istedik" açıklamasında bulunmuştu.

Mihraç Ural kimdir?

52 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının emrini verdiği öne sürülen Mihraç Ural Hatay doğumlu. Ural, Banyas katliamı öncesi çekildiği tahmin edilen bir videoda bölgede Esad güçlerine destek olarak ‘kuşatma ve temizlik’ yapmak için sahaya ineceklerini söylüyordu. İngiliz Times Gazetesi de etnik temizlikten Mihraç Ural’ı sorumlu tutmuştu. Ural’ın yönettiği ve Esad yanlısı Mukaveme Suriyyi adlı örgüt sınır ve sahilleri içeren bölgelerde 2 bin kişilik silahlı bir güçle faaliyet gösteriyor. Örgüt, Banyas dışında Esad güçlerinin yaptığı bir çok katliamdan da sorumlu tutuluyor.

Öcalan'ın arkadaşı

‘Sırtlan’ kod adlı Mihraç Ural, bir süre önce BBC’ye konuşarak Mukaveme Suriyyi’yi anlatmıştı. 32 yıldır Türkiye’ye gelmeden Lazkiye’de yaşadığını belirten Ural, hakkındaki soruşturmaların zamanaşımından düşmesini önlemek için sürekli davalar açıldığı için dönemediğini söylemişti. Abdullah Öcalan’la Suriye’deyken 19 yıl birlikte yaşadığını anlatan Ural, Alevi devleti oluşturulmaya çalışıldığı iddialarını reddetmişti. Ural, Mukaveme Suriyyi örgütünün Türkiye’ye geri dönemeyen Türkiyeli devrimcilerin öncülüğünde kurulduğunu anlatmıştı. Ural, Adana, Hatay ve Mersin ve Avrupa’dan gençlerin savaşmak için Suriye’ye gelmek istediğini, kendilerinin bunu engellediğini da öne sürmüştü.

Eşi Esad Ailesi’nden

Ural’ın eşi Suriye’nin derin ismi Cemil Esad’ın hem akrabası hem de sekreteri olan Melek Fadal. Ural’ın, Esad’ın sarayında ağırlandığı iddia edilmişti. 12 Eylül sonrası başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Suriye arasında mekik dokuyan Ural, Cemil Esad’in emriyle Hatay Kurtuluş Örgütü’nü kurmuştu.