-DEEP IMPACT HARTLEY-2'YE YAKLAŞTI LOS ANGELES (A.A) - 26.10.2010 - NASA'nın ''Deep Impact'' (Derin Darbe) adlı uzay aracı, Hartley-2 kuyrukluyıldızının 700 kilometre yakınına gelerek, dünyaya bu gök cisminin yüzeyinin yakın mesafe fotoğraflarını göndermeye başladı. Uzay aracının teleskoplar ve diğer cihazlarıyla, yaklaşık 1 kilometre çapında ve yerfıstığı şeklindeki kuyrukluyıldızın yüzeyi ve cisimden rekor düzeydeki gaz çıkışları inceleniyor. Uzay aracının gönderdiği veriler, NASA'nın California'daki Jet Propulsion laboratuvarında inceleniyor. ''Deep Impact'' 5 yıl önce Tempel 1 adlı bir başka kuyrukluyıldıza yaklaşarak bir sonda göndermiş, sondanın yüzeye çarptırılmasıyla uzaya fırlayan maddelerin incelenmesi suretiyle gök cisminin iç yapısının anlaşılmasına çalışılmıştı. NASA'nın ''Deep Impact'' uzay aracı, eylül ayından beri Hartley-2'nin resimlerini çekiyor. Sözkonusu çalışmayla, bir kuyrukluyıldızın bu kadar yakından incelenmesi beşinci kez yapılmış oluyor. Bilimciler, güneş sisteminin oluşumunu anlayabilmek için kuyrukluyıldızların yapısıyla ilgileniyor. Kuyrukluyıldızların yapısı, Dünya ve diğer gezegenlerin güneş sistemi içerisinde 4,5 milyar yıl önce nasıl oluştuğuna ilişkin ipuçları veriyor. Deep Impact'ın bu göreviyle ilgili bilgiler, "http://epoxi.umd.edu" sayfasından izlenebiliyor.