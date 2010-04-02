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Yaşam

Dedikodunun matematiği

Ünlülerin dedikodusu internette son hızla nasıl yayılır sorusunun yanıtı, matematiksel olarak formüle edildi.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - Ünlülerin dedikodusu internette son hızla nasıl yayılır sorusunun yanıtı, matematiksel olarak formüle edildi.
 
Roma’daki La Sapienza Üniversitesi uzmanları dedikodunun yayılması konusunda internetin gücünü ölçmek için bir denklem yarattı. Ekibin lideri Alessandro Panconesi denklemin, haberler ve dedikodunun bugünlerde nasıl olup da bu kadar hızlı, virüs gibi yayılabildiğini açıkladığını söylüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski model ve şarkıcı eşi Carla Bruni’nin birbirlerini aldattıkları yönündeki söylentiler, ondan önce de golf yıldızı Tiger Woods’un sevgilileriyle mesajlaşmaları gibi dedikodular, bloglar, Facebook ve Twitter gibi ağlar aracılığıyla dakikalar içinde dünyaya yayılmıştı.

Ekip formüllerini bir söylenti yayıp test de etmiş. Prof. Panconesi, bir araştırma grubunun hükümetin söz verdiği araştırma fonunu alamadığını ‘tweet’ledikten 17 saat sonra Corriere della Sera gazetesinde araştırmayla ilgili bir sayfalık haber yayımlanmış. Ekibin bulduğu formülse şöyle: Dedikodunun yayılması için gereken zaman = (log v / iletkenlik) x (log 2 / iletkenlik)...

Formüldeki ‘log’ logaritmayı ,‘v’ ise iletişim sürecine katılan tarafların sayısını ifade ediyor.


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