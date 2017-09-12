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Dedesinin minibüsüne binerken düşen çocuk öldü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, dedesinin minibüsüne binmeye çalışan 9 yaşındaki Gülcan Şahin, minibüsün hareket etmesiyle düşerek yaralandı

12 Eylül 2017 04:00

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde, dedesinin minibüsüne binmeye çalışan 9 yaşındaki Gülcan Şahin, minibüsün hareket etmesiyle düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Acarlar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre dedesi Gezgin Şahin\'in kullandığı 09 VK 719 plakalı minibüse hareket halindeyken binmeye çalışan Gülcan Şahin minibüsün basamağından düşerek yaralandı. Durumu fark eden çevredekiler minibüsü durdurarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Gülcan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülcan Şahin\'in feci ölümü ailesini yasa boğarken, dedesi Gezgin Şahin\'in ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Polis dede Gezgin Şahin\'i yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
     
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