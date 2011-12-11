Dedektif Memoli'ye ani final





T24- TNT'nin "Dedektif Memoli" dizisi geçen hafta ilk 100'e giremeyince 13. bölümü çekilmeden bitirilmesine karar verildi.





Hürriyet'in haberine göre, başrollerini Emre Kızılırmak ve Burcu Esmersoy'un paylaştığı dizinin setinde son dönemde başrol oyuncusu yüzünden gerginlikler de yaşandığı ortaya çıkmıştı. Memoli karakterini canlandıran Emre Kızılırmak sette Esmersoy'u uzun süreler bekletince ve disiplinsiz davranışlar sergileyince güzel oyuncu öfkeden çıldırmış ve bu nedenle yönetmen ve senarist Tayfun Güneyer ile de tartıştığı ortaya çıktı. Dizinin 11. Bölümünün finalinde Esmersoy ölüyor.