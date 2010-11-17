-DEDEDEN TORUNA ÖLDÜRME DERSİ LEFKOŞA (A.A) - 17.11.2010 - Kıbrıs Rum kesiminde Sivil Savunma Teşkilatından bir üst düzey yönetici, 3-4 yaşındaki torununa öldürme dersi verdiği bir video hazırlayarak Facebook'da yayımladı. Rum kesimindeki Fileleftheros gazetesi, ''Torununa nasıl öldüreceğini öğretiyor'' başlığıyla yayımladığı haberde, internette dolaşan videoda elinde tabanca tutan küçük bir çocuğun görüldüğünü ve bir yaşlının sesinin duyulduğunu yazdı. Habere göre, videoda, elinde tabanca tutan bir Kıbrıslı (Rum) çocuk, görünmeyen azmettirici konumundaki kişiyle birlikte 'Türklere ve komünistlere ateş, yaşasın cunta' diye bağırıyor. Politis gazetesi de haberi, ''Sivil Savunma Teşkilatında cuntayı özleyen kişi'' ve ''Küçük erkek çocuğa komünistleri öldürme eğitimi veriyor'' gibi ifadelerle aktardı. ''Yunanistan'daki Albaylar Cuntası bugüne kadar yönetimde olsaydı, sözünü ettiğimiz Sivil Savunma Teşkilatı üst düzey idarecisi pekala diktatör rejiminin Kıbrıs'taki muadili olurdu'' yorumunu yapan gazete, videodaki kişinin Sivil Savunma Teşkilatı üst kademe yöneticilerinden olduğuna işaret etti. Haravgi gazetesi ise ''Faşist içerikli şok video... Dede, erkek çocuğu, Türkleri ve komünistleri öldüreceğini söylemeye teşvik ediyor'' diye yazdı.