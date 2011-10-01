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Dede ile torunu su kanalında boğuldu GAZİANTEP (A.A)

01 Ekim 2011 21:17

-Dede ile torunu su kanalında boğuldu GAZİANTEP (A.A) - 01.10.2011 - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, su kanalına düşen 13 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmaya çalışan dedesi boğuldu. İlçeye bağlı Aydınlar Köyü'nde meydana gelen olayda, Kayacık Barajı'na bağlı su kanalı civarında ailesi ile birlikte biber toplayan Halil Şimşek, dengesini kaybederek, su kanalına düştü. Torununun suya düştüğünü fark eden Halil Şimşek de (55) su kanalına atladı. Akıntıya kapılan torununu bulmaya çalışan Halil Şimşek bir süre sonra yorulunca suda kayboldu. Kendi ismini taşıyan torunu ile birlikte suda kaybolan Halil Şimşek ve torununun cesedini aramak için olay yerine Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin kısa süren aramasının ardından dede ile torununun cesedi sudan çıkarıldı. Cenazeler daha sonra otopsi yapılmak üzere Oğuzeli Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü. Acı haberi duyarak morga gelen Şimşek ailesinin yakınları göz yaşlarına boğuldu. Otopsilerinin yapılmasının ardından dede ile torununun cenazeleri toprağa verildi.

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