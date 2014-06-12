DEDAŞ, Belediye, Resmi Kurum ve Köylerin Elektrikleri kesti

DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), bölge genelinde elektrik borcunu ödemeyen 109 belediyenin yanı sıra borcu bulunan resmi kurum ve köy içme suyu abonelerinin elektriğini kesmeye başladı. İlk etapta 2 il merkezi ve 18 ilçe merkezinin elektriği kesildi. Dicle Elektrik, ayrım yapmaksızın bölgede borcu bulunan ve bunu ödemeyen resmi kurumların yanı sıra 400 köye ait içme suyu şebekesinin de elektriğini kesti.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Belediyelerin elektrik borçlarının 130 milyon lirayı aşması üzerine, “Borçlarını ödemeyen belediyelerin elektrikleri kesilecek” açıklaması yapan Dicle Elektrik, dediğini yaptı ve bölgede çok sayıda il ve ilçe belediyesinin elektriğini kesti. Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen resmi kurumlar ile köy içme sularının da elektriğini kesiyor.

Dicle Elektrik ekipleri, dün Batman Belediyesi’nin yanı sıra Kozluk, Birecik, Siverek ve Akçakale belediyelerinin elektriğini kesti. Borçlarını ödemeleri konusunda daha önce birçok kez uyarılan, ancak gerekli ödemeyi yapmayan Şırnak Belediyesi'nin yanı sıra Şanlıurfa’nın Suruç, Harran, Ceylanpınar, Hilvan, Bozova ve Halfeti, Diyarbakır’ın ise Çermik, Ergani, Dicle, Eğil, Çüngüş, Çınar, Bismil ve Silvan belediyelerinin elektriği de bugün kesildi.

Dicle Elektrik, toplam 49,4 milyon lirayı bulan ve bugüne kadar ödenmeyen borçları nedeniyle köy içme sularının da elektriğini kesiyor. Bölge genelinde içme suyuna ait elektrik borcu bulunan köylerden, şimdiye kadar 400’ünün elektriği kesildi.