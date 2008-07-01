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Spor

Deco Chelsea'de

Deco Cehlsea ile sözleşme imzaladı. Barcelona'nın yıldızı Deco, Potekiz milli takımından hocası Scolari'nin takımında top koşturacak.

01 Temmuz 2008 03:00

Rus işadamı Roman Abramovic'in kulübü satın almasıyla birlikte Avrupa futbolunda transfere en fazla para harcayan takım olan Chelsea, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Scolari'yi takımın başına getiren Chelsea, Bosingwa'nın ardından Barcelona'nın yıldızı Deco'yu da renklerine bağladı.

 

Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Guardiola'nın yeni sezonda kadrosunda düsünmediğini açıklamasının ardından satış listesine konan 31 yaşındaki Deco, yeni kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

 

Yıldız futbolcunun yıllık 6 milyon Euro ücret alacağı açıklanırken, bu transfer için Chelsea'nin Barcelona'ya 17 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği ifade edildi.

 

İmza töreninin ardından son derece mutlu olduğunu söyleyen Deco, "Doğru zamanda doğru takıma geldiğimi düsünüyorum. Sadece Premier Lig şampiyonluğu değil, Chelsea'nin uzun yıllardır peşinden koştuğu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da yaşamak istiyorum. Bu takımda harika oyuncular ile birlikte olacağım. Biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirim ancak kısa sürede bunu aşacağımı umut ediyorum" diye konuştu.

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