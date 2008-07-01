Deco Chelsea'de

Rus
işadamı Roman Abramovic'in kulübü satın almasıyla birlikte Avrupa
futbolunda transfere en fazla para harcayan takım olan Chelsea, yeni
sezon çalışmalarına devam ediyor. Portekiz Milli Takımı Teknik
Direktörü Scolari'yi takımın başına getiren Chelsea, Bosingwa'nın
ardından Barcelona'nın yıldızı Deco'yu da renklerine bağladı.
Barcelona'nın
yeni çalıştırıcısı Guardiola'nın yeni sezonda kadrosunda düsünmediğini
açıklamasının ardından satış listesine konan 31 yaşındaki Deco, yeni
kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yıldız
futbolcunun yıllık 6 milyon Euro ücret alacağı açıklanırken, bu
transfer için Chelsea'nin Barcelona'ya 17 milyon Euro bonservis ücreti
ödeyeceği ifade edildi.
İmza
töreninin ardından son derece mutlu olduğunu söyleyen Deco, "Doğru
zamanda doğru takıma geldiğimi düsünüyorum. Sadece Premier Lig
şampiyonluğu değil, Chelsea'nin uzun yıllardır peşinden koştuğu
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da yaşamak istiyorum. Bu takımda harika
oyuncular ile birlikte olacağım. Biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirim
ancak kısa sürede bunu aşacağımı umut ediyorum" diye konuştu.