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DEAŞ operasyonda gözaltına alınan 3 Iraklı sınır dışı edildi

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi sınır dışı edildi

17 Nisan 2018 21:36

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi sınır dışı edildi.
Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 13 Nisan Cuma günü sabah kent merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.C.A.R. ve D.L.H.H. savcılık talimatıyla sınır dışı edilirken bugün adliyeye sevk edilen A.A.A.T.\'nın da, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece sınır dışı edilmesine karar verildi.

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