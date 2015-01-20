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Yaşam

Dead Kennedys konserinde sahne önünde seks yaptılar

Fotoğrafların sosyal medyada yayımlanmasının ardından bir açıklama yapan konser salonu işletmecisi, bu tip olayları tasvip etmediklerini belirtti

20 Ocak 2015 18:50

ABD'li punk müzik grubu Dead Kennedys'in California'daki konserinde sıra dışı bir olay yaşandı. Grubun Solana Beach kentinde verdiği konser sırasında dinleyiciler arasındaki bir çift, sahne önünde sevişmeye başladı.

Şaşkınlık yaratan bu anın görüntüleri, çevredekiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğrafların yayımlanmasının ardından bir açıklama yapan konser salonu işletmecisi, bu tip olayları tasvip etmediklerini belirtti.

İşletmeci, "Başımıza ilk kez böyle bir şey geliyor. Güvenlikteki arkadaşlarımız durumu hemen müdahale etti ve çift dışarı çıkarıldı" dedi.

Polisten yapılan açıklamada ise olaya ilişkin şu ana kadar herhangi bir şikayet alınmadığı ancak iş ahlakı kurallarının ihlal edilmiş olabileceği belirtildi.

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