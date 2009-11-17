De Nigris'i öldüren sinsi bir hastalık

Futbol dünyası, eski Ankarasporlu De Nigris'in kalp krizinden ölümünü konuşuyor. Son olarak Yunanistan'ın Larissa takımında oynayan De Nigris'in ölümüne neden olan kası kalınlaşmasını Ünlü kalp uzmanı Prof. E. Murat Tuzcu Milliyet'te çıkan yazısında ''ölümcül bir hastalık'' olarak niteliyordu.



Ankaraspor’dan, Larissa’ya transfer olan Antonio De Nigris, kalp krizi geçirerek, henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Meksikalı golcünün, kalbindeki sorun nedeniyle kendisini gönderen Başkent ekibinin yaptığı uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı.



Sezon başında Ankaraspor’la yollarını ayırdıktan sonra Yunanistan’ın Larissa takımına giden ve önceki gün kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Antonio De Nigris’in, ani ölüm riski taşıdığını bildiği halde, futbol oynamaya devam ettiği belirlendi.



Ankaragücü’nde geçen sezon kiralık oynadıktan sonra Ankaraspor’la masaya oturan 31 yaşındaki Meksikalı futbolcunun yapılan sağlık kontrollerinde kalp duvarında genetik kalınlaşma tespit edilmişti. Bu rahatsızlığın 30 yaş üstünde ani ölümlere yol açabileceği saptanınca Ankaraspor, bu futbolcuyla sözleşme yenilemedi.



O dönem Ankaraspor’un şu anda Ankaragücü’nün doktoru olan Spor Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Burak Kunduracıoğlu, De Nigris’e kalbindeki problem nedeniyle gerekli uyarıları yaptıklarını, ancak futbolu bırakması için ikna edemediklerini söyledi.



‘5 yaşında kızın var’



Kunduracıoğlu, “Sağlık kontrolüde De Nigris’in kalp duvarında kalınlaşma saptandı. Kendisine bunun 30 yaş üstü sporcularda ani ölüm riski yaratabileceği söylendi. Normal bir insanda çok daha az risk varken, futbol oynayan, spor yapan kişilerde yüksek atım nedeniyle kalp daha fazla yoruluyor ve risk artıyor. Bu riski almak istemedik. Bu yüzden kendisiyle sözleşme imzalanmadı. Hatta menajeri para yüzünden böyle davrandığımızı iddia etti. Kulüp menajerimiz Ender Yurtgüven de durumu kendisine açıklarken ‘Bak 5 yaşında kızın var. Dikkat et’ demişti. Ama De Nigris bu durumun Meksika’da ve milli takımında oynarken de ortaya çıktığını ve bir sorun yaşamadığını, oynayacağını ifade etti. Daha sonra da Larissa’ya gitti. Çok üzücü bir durum” dedi.

Ankaraspor’un De Nigris’in rahatsızlığı ile ilgili Futbol Federasyonu’na “Riski düşük bir kalp rahatsızlığı var” şeklinde bilgi ilettiği, federasyonun ise tam teşekküllü hastaneden detaylı heyet raporu istediği öğrenildi. De Nigris için istenen heyet raporu gelmediği için federasyonun bu oyuncuya lisans çıkarmama kararı aldığı belirtildi.



Bu arada Larissa Başkanı Kostas Piladikis, Yunan federasyonunun, De Nigris için, “oynayabilir” raporu verdiğini açıkladı. Piladikis, “Türkiye’de oyuncumuza lisans verilmediğini bilseydik, bu konuyu çok ciddi bir şekilde ele alırdık” açıklamasını yaptı.



Maskesi çok konuşuldu



Meksika formasını 16 kez giyen De Nigris; Monterrey, Club America, Villarreal, Poli Ejido, Once Caldas, Puebla, Pumas ve Santos’da oynadıktan sonra Türkiye’ye geldi. İlk olarak Gaziantep’te top koşturan Meksikalı forvet, Ankaraspor ve Ankaragücü’nde de görev yaptı. De Nigris’in, 2007-08 sezonunda Gaziantep formasıyla Fenerbahçe’ye attığı golden sonra sevincini maske takarak yaşaması günlerce konuşulmuştu.



Mesaj yağmuru



Futbol Federasyonu ve kulüpler, De Nigris’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. TFF’nin yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep ve Bursaspor, Meksikalı golcünün ailesinin acısına ortak oldu.



Kalın kalp kası sinsi bir düşman



Prof.Dr. E. Murat Tuzcu, genetik olarak veya zaman içinde kalınlaşan kalp kasının, insan yaşamı için çok ciddi bir tehlike olduğunu ifade etti. Temmuz 2008’de Milliyet’te konuyla ilgili bir makalesi yayımlanan Tuzcu, hastalığın tehlikesine dikkat çekerek, önemli uyarılarda bulunmuştu.



Prof. Dr. Tuzcu’nun yazısında özetle şu ifadeler yer almıştı:



“Kalp kası kalınlaşmasının en sık rastlanan nedeni kalbin her atımında kaldırdığı normalin üstündeki basınçtır. Diğer bir neden ise aort kapağının darlığıdır. Hangi nedenle olursa olsun, kalp kasındaki kalınlaşma çok ciddi bir sorundur. Bu kişilerin hiçbir şikayetleri olmasa bile kalp hastası olma ve kalpten ölme riskleri yüksektir. Eğer kriz geçirecek olurlarsa kalpteki hasar daha ağır olur. Kalp kasındaki kalınlaşma birçok yüksek tansiyon hastasında kalp yetmezliğine yol açar.”



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Gür ise federasyonların, profesyonel sporcularda sağlık kontrollerinde fizik muayenenin yanında kişisel ve genetik durumun belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

