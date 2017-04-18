De Maiziere: Usulsüzlük iddialarına açıklık getirilsin

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Türkiye’ye referandum süreciyle ilgili iddialara süratle açıklık getirilmesi için çağrıda bulundu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili İçişleri Bakanı ‘Rheinische Post’ gazetesine verdiği demeçte “Türkiye’deki mevcut şartlar karşısında genel olarak söylenebileceği ölçüde, halkoylamasının adil ve temiz geçip geçmediğine en kısa sürede açıklık getirilmesi gerekir”, dedi.

De Maiziere, Türk hükümetinin referandum sonucunu uygun şekilde değerlendirip, gerginliği arttırmamasını umduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası gözlemciler Pazartesi akşamı referandumun adil koşullarda yapıldığından şüpheli olunduğuna dair açıklama yaptılar. Türkiye'deki seçim sürecini takip eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden (AKPM) gözlemciler, 16 Nisan referandumunun uluslararası standartların altında kaldığını açıklamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AGİT’in açıklamasının ardından, "AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle böyle olmuş. Haddinizi bilin. Haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne biliriz, ne duyarız. Biz yolumuza devam ederiz" şeklinde konuşmuştu.

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DW, Reuters, dpa/AG, GA