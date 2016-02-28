De Maiziere: Türkiye'ye yardımcı oluyoruz



Avrupa'da sığınmacı krizinin çözümüne yönelik ortak bir görüşe varılamaması ve göçmen akının hızla sürmesi şu sıralar tansiyonun da artmasına yol açıyor. Kıtanın doğusundaki ülkelerle batısındakiler arasındaki görüş ayrılığı bilinirken, son olarak Avusturya ile Yunanistan'ın arası açıldı. Yunanistan, Batı Balkan ülkeleriyle zirve düzenleyen Avusturya'ya tepki gösterdi. Avusturya'nın zirveye Yunanistan'ı çağırmaması iki ülke arasında diplomatik krize dönüştü, nihayetinde Atina Viyana'daki elçisini geri çağırdı. DW'ye demeç veren Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Yunanistan-Avusturya krizi konusunda temkinli konuştu. De Maiziere, "Bu konuda bir yorum yapamam. Konu Avusturya ve Yunanistan arasında bir meseledir. Ancak bana göre bizim artık sorunların çözümüne konsantre olmamız gerekiyor dedi.

Almanya İçişleri Bakanı, 'Sorunun yakın gelecekte çözülememesi halinde Almanya'nın da sınırlarını sığınmacılara kapatıp kapatmayacağı' yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Gelen sığınmacıların sayılarını azaltmaya, özellikle Türkiye - Yunanistan sınırından geçişleri alt seviyeye çekmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun şimdi zamansal ve içeriksel önceliği var. Bunu gerçekleştirmek için üzerimize düşenleri yapacağız. Eğer mümkün olmazsa, o zaman ben de Avrupa ölçütlerinde olmak kaydıyla başka düzenlemelere geçilmesinden yanayım."

Almanya İçişleri Bakanı 7 Mart'ta Türkiye ile AB arasında yapılacak zirveye dek sığınmacılar konusundaki önlemlere ağırlık verileceğini söyledi. De Maiziere, "Şimdi NATO tatbikatıyla sahilde nelerin olup bittiğini açıkça gözlemliyoruz. Bu şu anlama geliyor: NATO ile birlikte iki taraflı anlaşmalar gereği Türkiye'nin kendi tarafında gerekli önlemleri almasına yardımcı oluyoruz. Bu da Türkiye'nin alacağı önlemlere bağlı olarak gözle görülür bir gerilemenin olması için belli bir süreye ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir" dedi.