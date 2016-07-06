De Maiziere Türkiye ile istibarat paylaşımını savundu



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière Avrupa’da artan terör tehditine yönelik uyarılarda bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) İçişleri Bakanı de Maizière, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, bu nedenle Almanya'nın tehdit ve olası saldırganlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgiye önceden sahip olması gerektiğini söyledi. Bakan de Maizière, bu çerçevede Türkiye ile istihbarat paylaşımının artırılması önerisine gelen eleştirilere yanıt verdi. De Maizière, 'İstihbarat bizimle aynı özgürlükçü-demokratik yapıya sahip olmayan bir devletten geliyor diye bu bilgiyi kullanmamak sorumsuzluk olur" diye konuştu. Karşılıklı istibarat paylaşımının gerekli olduğunu belirten de Maizière, “Bilgi güçtür: Eğer uluslararası terörizm güçlüyse, bizim de güçlü bir bilgi ağı ile buna karşı koymamız gerekir” dedi.

Alman Federal Meclisi’nde haziran ayında kabul edilen yasa, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın AB ve NATO ülkelerindeki istihbarat servisleriyle ortak veriler oluşturmasına izin veriyor. İçişleri Bakanı de Maizière hafta sonunda yaptığı açıklamada, bu çerçevede Türkiye ile de istihbarat alanında işbirliğinin artırılması çağrısında bulunmuştu. Ancak Bakanın önerisi Türkiye’de insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle muhalefet partilerinin eleştirilerine neden olmuştu.

Avrupa Şampiyonası’nda terör tehdidi

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, ayrıca Fransa’da yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası’na yönelik olası terör tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan de Maizière, Şampiyona’ya yönelik tehdidin henüz ortadan kalkmadığını ifade etti. De Maizière, maçlar daha çarpıcı olduğunda veya Fransız takımının oynadığı karşılaşmalarda, şampiyonanın teröristler açısından daha “çekici” bir hale gelebileceğini dile getirdi. Perşembe günü oynanacak Almanya-Fransa maçına ilişkin olarak “terör saldırısı olacağına dair ciddi bir bilgiye” sahip olmadıklarını söyleyen Bakan, “elbette önümüzdeki maçlarda durum değişebilir” dedi. Bakan de Maizière, Fransa’nın Avrupa Futbol Şampiyonası’na güvenlik açısından iyi hazırlandığını belirterek, Şampiyona öncesinde Alman ve uluslararası güvenlik birimlerinin Fransa’nın farklı kentlerinde saldırı düzenlenebileceğine dair uyarıda bulunduğunu hatırlattı.