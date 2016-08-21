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Dünya
Deutsche Welle

De Maiziere: Türkiye ile ilişkilerde ihtiyatlı olunmalı

Almanya İçişleri Bakanı, Türkiye ile ilişkilerde ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkat çekti, gizli belgelere dair basına sızanların Türkiye’deki mevcut durumun küçük bir bölümünü oluşturduğunu kaydetti.

21 Ağustos 2016 14:44


Bakan Thomas de Maiziere, Bild am Sonntag gazetesine son dönem gerginliklerin yaşandığı Türkiye –Almanya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Alman Bakan, NATO üyesi ve mülteci krizinde kendileri için önemli bir partner olması dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerde ihtiyatlı olunması gerektiğini ifade etti.

Bakan, “partnerlerimizle ilişkilerimizi ölçülü yürütmeli ve naif bir tutumdan kaçınmalıyız” diyerek aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Federal hükümetin Almanya'daki Türk vatandaşları dâhil tüm vatandaşların sorumluluğunu taşıdığını anlaması gerektiğine dikkat çekti. Bakan ayrıca “Türkiye'deki krizlerin Almanya sokaklarına taşınmasını istemiyorum” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yapacağı olası konuşmalara dair ise “özgür bir ülke olarak Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmalara katlanmak durumunda ve zorundayız” şeklinde konuştu.

Gizli belgelere dair

İçişleri Bakanı, bakanlığının "Türkiye'nin İslamcı gruplar ve teröristlerin merkezi eylem platformu" olduğuna yönelik değerlendirmesi için ise medyada yer alanlar “Türkiye'deki mevcut durumun sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor” ifadesini kullandı. Ankara'nın darbe girişimi sonrası aldığı önlemlerin çoğunun, insan haklarını eleştirilmesine yol açacak şekilde orantısız olduğunu kaydeden bakan, eleştirilerini bu ülkeye de ilettiklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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