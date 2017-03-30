De Maiziere: Casusluğa göz yummayız

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türkiye’nin Almanya’da casusluk yaptığına dair delil değilse de ipuçları bulunduğunu belirtti. ZDF kanalında konuşan de Maiziere suçlamalar doğru çıktığı takdirde bu faaliyetlere karışanların cezalandırılıp sınır dışı edileceğini belirtti. Almanya İçişleri Bakanı, “Gizli servislerin dış istihbarat faaliyetlerinde bulunması normaldir. Ancak bizden habersiz ve kayıtsız kişilerce yapılması kabul edilemez”, dedi.

MİT listesinin provokasyon amaçlı olabileceğini belirten Almanya İçişleri Bakanı, "Bizi herhangi bir şekilde provoke edip Türkiye'nin bizimle olan ilişkilerini bozma amaçlı da olabilir”, dedi. Thomas de Maiziere Gülen yapılanmasına yakın isimler oldukları söylenenler listesinin kamuoyuna sızmasını talihsizlik olarak değerlendirdi ve "Alman makamlarının araştırmayı derinleştirebilmesi için listenin gizli kalması iyi olurdu. Eyaletlerin yetkili birimleri arasında kesin bir prosedür bulunmadığı anlaşılıyor ki, ben bunu üzücü buluyorum”, şeklinde konuştu.

"Arka planını iyi düşünmek gerekir”

Her devletin dış temsilciliğindeki kaç kişinin istihbarat hesabına çalıştığını resmen bildirmek zorunda olduğunu söyleyen de Maiziere bunun resmi işbirliği için şart olduğunu belirtti ve “Türkiye, Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilenlerin listesini verdiği Almanya’dan bu kişiler hakkında işlem başlatmasını bekleyemezdi. Bunun ardında başka bir plan olabilir. İyi düşünmek gerekir. Belki de provokasyon amaçlıydı”, şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tutumunu sert bir dille eleştiren Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere ayrıca Almanya'da casusluk yapılmasına tahammül göstermeyeceklerini ve Federal Başsavcılığın soruşturma başlatmış olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Aynı programda konuşan Alman Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ortak Federal Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder da Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Almanya’da casusluk faaliyetlerinde bulunduğunun kesinleşmesi durumunda yasaların en sert şekilde uygulanacağını söyledi. Kauder “Casusluk hoş görülebilir bir yasa ihlali değildir. Şayet Türkiye casusluk yaptıysa bunun mutlaka cezai neticeleri olacaktır”, dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA