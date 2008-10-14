De Jong bir ay yok

Hollanda'nın İzlanda ile yaptığı Dünya Kupası grup eleme maçında sakatlanan Nigel de Jong'un bir ay kadar sahalardan uzak akalacağı açıklandı.



Mücadelede henüz 13. dakika geride kalırken sakatlanan Hollandalı oyuncu, Pazartesi günü Hamburg'a dönerken, Hollanda'nın Çarşamba günü Norveç'e, 23 Kasım'da K.Almanya derbisinde Werder Bremen'e karşı forma giyemeyecek.



Hamburg'lu oyuncu, sırasıyla Schalke 04, Hoffenheim, Stuttgart ve Borussia Dortmund'la yapılacak Bundesliga karşılaşmalarından takımdaki yerini alamayacak.



