DDK raporu: ÖSYM personelinin mal varlıkları incelenmeli

T24 - Devlet Denetleme Kurulu adında ÖSYM’de incelemeler yapan Sayıştay Başdenetçisi Ferhat Gündüz’ün raporunda, çeşitli sınavlarda soru kâğıtlarına sonradan müdahale edildiği ileri sürüldü. ÖSYM’nin 2011 yılına kadar olan işlemlerini inceleyen başdenetçi, ÖSYM personelinin mal varlıklarının mutlaka incelenmesi gerektiğini vurguladı.





DDK’nin YÖK ve ÖSYM üzerine başlattığı inceleme kapsamında DDK adına inceleme yapan Sayıştay Başdenetçisi Gündüz’ün 60 sayfalık raporunda, ÖSYM’nin son yıllardaki bütün ihale, alım ve satımları incelendi. İhalelerin ve alım satımların neredeyse tamamında usulsüzlük saptandı. ÖSYM-Meteksan personellerinin iç içe çalıştığı belirtilen raporda, hukuki açıdan suç olan unsurların iki tarafın birim müdürleri ve personeli tarafından kapatıldığı iddia edildi. Onlarca ihale ve alım satımın sayıldığı raporda, tek tek yapılan usulsüzlükler sıralandı.



İhalelerde yolsuzluk yapıldı

Devlet Denetleme Kurulu adına ÖSYM’nin son yıllardaki bütün ihale ve alım satımlarını inceleyen Sayıştay Başdenetçisi Ferhat Gündüz, neredeyse bütün işlemlerde usulsüzlük saptadı. Gündüz’ün hazırladığı raporda, ÖSYM personelinin olağandışı mal varlıklarına dikkat çekildi.



Soru kâğıtlarına müdahale

Raporda, çeşitli sınavlarda soru kâğıtlarına sonradan müdahale edildiği ileri sürüldü. ÖSYM personelinin çocuklarının neredeyse tamamının yüksek puanlı yerleri kazandıklarına dikkat çekilen raporda, bu konunun da incelenmesi gerektiği belirtildi.



Mal varlıkları incelenmeli

ÖSYM personelinin olağan dışı malvarlıklarına vurgu yapılan raporda, “Çalışmakta olduğum Cumhurbaşkanlığı DDK olarak yetkimiz bulunmadığı için, kişilerin mal varlıklarını inceleme ve bu mal varlıklarını personelin nasıl temin ettiğini araştırma işlemlerini gerçekleştiremedik” denildi.



Denetimden uzak

ÖSYM’nin yıllardır denetimden uzak kaldığı ve sürekli korunduğu ifade edilen raporda, sorunların üzerine gidilemediği, çalışanların kendi aralarında ve firmalarla olan ilişkilerinden dolayı suç teşkil eden uygulamaların ortaya çıkarılamadığı kaydedildi. Raporda, KPSS skandalı döneminde görevden alınan birim müdürlerinden Mustafa T.’nin 1800 TL’lik maaşı, ÖSYM çalışanı ve dershanesi olduğu ortaya çıkan Gönül T.’nin ise 1400 TL’lik maaşına karşın Ankara’nın en lüks semtlerinde 3 evi, lüks araçları olduğu ve çocuklarını özel okul ve ardından da özel üniversitede okuttukları vurgulandı.



Konu kapatıldı

Raporda, sınavlarda oynama yapıldığına dair iddialar da yer aldı. Meteksan adına çalışan geçici personelin KPSS kâğıtlarında oynama yapabildiğinin iddia edildiği raporda, “Meteksan adına çalışan Seyhan S.’nin üzerinde oynama yapılan kâğıdı ÖSYM personeli Hüsniye Y.’ye teslim etmiş, daha sonra görevinden uzaklaştırıldıktan sonra konu kapatılmıştır” denildi. Kurumun optik kısmında çalışan Cemil A.’nın iki kardeşinin ÖSS, KPSS sonuçlarına da yer verilen raporda, ilk yıl girdikleri sınavda başarısız oldukları, bir yıl sonra ise başarılarını olağanüstü arttırdıklarına dikkat çekildi. Raporda şöyle denildi: “Cemil A’nın yaptıkları kurumda duyulmuş, hiçbir yasal işlem yapılmadan sadece birimdeki yeri değiştirilmiştir. Kardeşleri ise başkalarının hakkı olan devlet kurumlarında çalışmaktadırlar. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda birden fazla yılda sınava giren ve bu yıllarda orantısız başarı elde edilen kişilerle ilgili olarak araştırma yapılmasının ve bu kişilerin sorgulanmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.”



Kriminal inceleme şart

Raporda ÖSYM personelinin çocuklarının neredeyse tamamının yüksek puanlı yerleri kazandıkları, bu konuda mutlaka inceleme yapılması gerektiği de vurgulandı. Başta KPSS olmak üzere ÖSS’de de birçok kişinin cevap kâğıtlarında oynama yapıldığının düşünüldüğü belirtilen raporda, çok sayıda TC kimlik numarası da verilerek isimlerin araştırılması istendi. Raporda, “Yukarıda TC kimlik numaraları verilen kişilerin, cevap kâğıtlarında oynama yapıldığı iddialarına karşı, bu kişilerin cevap kâğıtlarının kriminal incelemeye tabi tutulmasının yerinde olacağı ve eğer optik okuyucuda bir sorun bulunuyorsa ilgili firmaya gerekli işlemlerin yapılmayarak edimin ifasına fesat karıştırma suçunun işlendiği düşünülmektedir” denildi.





