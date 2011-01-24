DDK: Muhsin Yazıcuoğlu'nun ölümü şüpheli

T24 - Cumhurbaşkanı Gül’ün talimatıyla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünü şüpheli buldu. DDK'nın raporunda “..özellikle arama-kurtarma boyutunda Devletin topyekun seferber olmasına rağmen istenen netice alınamamış ve ağır bir kamu hizmet kusuru ortaya çıkmıştır” denildi.

Star Gazetesi'nden Hüseyin Özay'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal’ın vefatlarıyla ilgili soruşturmasından şok sonuç çıktı. DDK, Turgut Özal’ın ölümünün “doğal” olduğunu tespit ederken, helikopter kazası sonucunu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu’nun ölümünü ise şüpheli buldu. Köşk, helikopter kazasıyla ilgili raporunun özetini bu hafta açıklamayı planlıyor.



Özal için belge yok, iddia var



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatı üzerine harekete geçen DDK, Turgut Özal ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili yaklaşık bir yıl önce başlatılan soruşturma tamamlandı. Raporu da Gül’e sunuldu. Rapor, işleme konulması için diğer kamu kurumlarına da gönderildi. Özal’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma ise rapor yazım aşamasında bulunuyor. Soruşturma kapsamında, Özal’ın yakın çevresinin ve doktorların ifadelerine başvuruldu. Soruşturmada, Özal’ın “zehirlendiğine” yönelik bir bilgi ve belgeye ulaşılamadı. Bu iddia, sadece tanıkların ifadelerinde yer aldı. Bu nedenle, DDK’da yapılan soruşturma sonucunda Özal’ın ölümünün “doğal” olduğu yönünde görüş birliğine varıldı.



Yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı



Gül, 2010 yılı başında Muhsin Yazıcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının araştırılması talimatını vermişti. Söz konusu araştırma tamamlandı. Kazayı, uzmanlardan oluşan bir ekiple inceleyen DDK, Yazıcıoğlu’nun ölümünü şüpheli buldu. Kazanın ardından, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kaza yeri incelemelerinde kazanın, “hava koşullarından” ve “pilotaj hatasından” kaynaklandığı tespit edilmişti. Köşk ise kazanın oluşu konusunda, “bilinenlerin dışında” yeni bilgi ve belgelere ulaştı. Köşk kaynakları, kazayla ile ilgili elde edilen yeni bilgi ve belgelerin, helikopterin düşüşü konusunda yeni soru işaretlerini de gündeme getirdiğini bildirdiler. Kaynaklar, raporda yer alan bilgilerle birlikte, kaza için yeniden soruşturma açılmasının gündeme gelebileceğini kaydettiler.



Meclis de şüpheli bulmuştu



Öte yandan, Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazası için oluşturulan TBMM Araştırma Komisyonu da, kazayı şüpheli bulmuştu. Komisyonun hazırladığı raporda, kazanın olduğu yerin kazadan hemen sonra tespit edilmesine rağmen, olay yerinden 20 kilometre uzaklıktaki bir başka bölgenin 9 kez arandığı ifade edilmişti. Köşk’ün raporunda, kaza yerinin bulunamaması ile ilgili de ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kaydedildi.



115 km uzakta bulundu



25 Mart 2009’da Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine katılmak için bindiği helikopter bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. Kazada Yazıcıoğlu’nun yanı sıra gazeteci İsmail Güneş, BBP Sivas il Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas il başkan yardımcısı Murat Çetinkaya ve pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetti.