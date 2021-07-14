İddianamede ‘çocuğa cinsel istismar suçu var’ denildi; 14 yıl hapsi istenen sanık ilk duruşmada tahliye edildi

Trabzon’da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan ve 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan S.Ü., ilk duruşmada tahliye edildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, çocuğun, S.Ü.’nün, daha önce de 4-5 kez kıza dokunarak cinsel istismarda bulunduğu ve buna arkadaşları ile kardeşinin de şahit olduğu ortaya çıktı.

Trabzon’da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 5 Nisan 2021 tarihinde, dondurma almak için markete gitti. Burada babaannesinin komşusu olan S.Ü. ile karşılaştı. S.Ü.’nün Boncuk isimli kedisini sevmek için evine giden çocuk burada S.Ü. tarafından istismar edildi. S.Ü.’nün evinden ayrıldıktan sonra yaşananları annesine anlatması üzerine konu babaya aktarıldı ve polise şikayette bulundular. 5 Nisan’da gözaltına alınan S.Ü. 6 Nisan’da tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede; küçük kızın psikolog eşliğinde alınan ifadesi de yer aldı. S.Ü.’nün, daha önce de 4-5 kez kıza dokunarak cinsel istismarda bulunduğu ve buna arkadaşları ile kardeşinin de şahit olduğu ortaya çıktı. İddianamede, S.Ü.’nün bir komşusu ile küçük kızın babaannesinin şahitlikleri de yer aldı. İddianamede ayrıca küçük kızın S.Ü.’nün evine gittiği anı gösteren güvenlik kamera görüntüsüne de yer verildi.

Savcı, çocuğun beyanlarını tutarlı buldu

İddianamede, küçük kızın söylediklerine ilişkin, “Mağdur hakkında düzenlenen Adli Görüşme Değerlendirme Raporu’nda adli görüşmenin tutarlı olduğu; mağdurun doğal, akıcı bir anlatımının olduğu; yeterli miktarda detay verdiği; anlatılanlarda mantıksal bir çatının olduğunun gözlemlendiği; ayrıca mağdurun ön ve adli görüşme esnasında yaşanılan olayın etkisinde olduğunun gözlemlendiğinin tespit edildiği” değerlendirmesinde bulunuldu. İddianameyi hazırlayan savcı, S.Ü.’nün, birden fazla kez işlediği çocuğa cinsel istismar suçu nedeniyle 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sadece 3 ay tutuklu kaldı

Bu arada Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Sözleşme yürürlükten kalktıktan 7 gün sonra, yani 8 Temmuz’da Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan S.Ü. sadece 3 ay tutuklu kalmasının ardından ilk duruşmada tahliye edildi.

“Bütün çocukların adına sesimizi yükseltiyoruz”

Küçük çocuğun ailesi tahliye kararına tepki gösterdi. Çocuğun annesi, S.Ü.’nün tahliyesini kabul etmediklerini belirterek, “Kişinin tutuklu kalması gerekirken serbest kalması, kamu adına vicdanı yaralayıcı. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hakkını bir anne, baba olarak biz aramak zorundayız. Kızımın hakkı kimsede kalmasın. Adaletse, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biz kızım gibi bütün çocukların adına sesimizi yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerimize, Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum. Bütün deliller, bütün şahitler, kamera görüntüleri elimizde mevcutken bu şahsın 3 ay tutuklu kalıp dışarı çıkmasını asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“Adalet istiyoruz”

Çocuğun babası ise sadece adalet istediklerine dikkat çekerek, “Benim boğazım düğümlenmeye başladı. Diyecek kelime bulamıyorum. O şahsın tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Bu ülkenin evlatları olarak bunu tekrar düşünmenizi bekliyoruz” dedi. (ANKA)