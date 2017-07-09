DBP'nin eş başkanları belli oldu

4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştiren DBP'nin yeni eş genel başkanları seçildi. Yeni eş genel başkanlığa Sebahat Tuncel ve kongreye kadar genel başkan yardımcılığı görevini sürdüren Mehmet Aslan seçildi. Kongrede HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajı okundu.

DBP'nin “Aydınlanan toplumla özgür geleceğe” şiarıyla gerçekleştirdiği 4. Olağan Kongre’de partinin tutuklu Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve kongreye kadar genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Aslan, partinin yeni eş genel başkanları seçildi. Tek listeyle gidilen seçimde parti meclisi (PM) asil üyeliğine 40 isim seçildi. Asil listede 19 kadına yer verildi.

Demirtaş: Faşizme karşı her alanda direnişi büyütmeliyiz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise kongreye bir mesaj gönderdi. Demirtaş’ın mesajını Divan Başkanı Leyla Güven okudu. Demirtaş’ın kongreye gönderdiği mesaj şöyle: “Tarihin yeniden yazıldığı kritik bir dönemde gerçekleştirdiğiniz kongrenin Kürdistan’ın her bir parçasında devam eden direnişlere denk bir moral ve coşku ile yapılacağını umuyoruz. Demokratik siyaset geleneğimizde önemli bir rol ve misyon üstlenmiş olan Demokratik Bölgeler Partisi’nin bu kongre ile birlikte devralacağı yeni misyonunun da oldukça önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Faşizme karşı her alanda direnişi büyütmek örgütlü büyük halk kitleleri ile mümkündür. Dönemin örgütlülüğünü hamlesel bir çıkışa dönüştürmek istiyorsak, bu ancak eğitim ve ideolojik donanımla gerçekleşebilir. DBP’nin önümüzdeki süreçte bu yönlü eksiklikleri giderebileceğini umuyor ve diliyoruz. Gerek merkezi gerekse yerel düzeyde DBP’nin bugüne kadar görev almış bütün fedakar ve emektar arkadaşlarımızı kutluyoruz. Yeni görev alacak arkadaşlara da başarılar diliyorum.”