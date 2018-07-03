DBP'li ve AKP'li üyeler birleşti, belediye başkanının yetkisini elinden aldı

TOKİ'nin 10 yıl önce yıkma kararı aldığı ancak etrafı çevrilerek işgal edilen 5 bin metrekarelik alan AKP'li Bingöl Belediyesi'nde ilginç bir kararın alınmasına neden oldu. Belediyenin 5'i DBP'li, diğerleri AKP'li 20 meclis üyesi alanın işgal edilmesinden Belediye Başkanı Yücel Barakazi'yi sorumlu tutarak alanla ilgili yetkileri elinden aldı.

Bingöl Belediye Meclisi dün yaptığı toplantıda kent merkezinde bulunan 5 bin metrekarelik alanın işgal edilmesini gündemine aldı. Belediye Meclisi'ne verilen önergede işgal ile ilgili Belediye Başkanı Yücel Barakazi’ye eleştiriler yöneltildi. Önergede söz konusu alanda '10 işyeri ve park yapım projesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlandığı' yönündeki duyurunun belediye tarafından yapıldığı hatırlatıldı. Karara yapılan itirazda “Söz konusu alan işgal edilmiştir. Asıl gaye 10 işyerinin kamuoyunda kabul ettirilmesi. Onun için 10 işyerine park yapımı ilave ediliyor” denildi.



Toplantıda söz alan meclis üyeleri, işgalin Belediye Başkanı Yücel Barakazi’nin verdiği kişisel söz üzerine yapıldığına ilişkin ciddi şüphelerin olduğunu dile getirdi. Hem DBP’li hem de AKP’li meclis üyeleri Belediye Başkanı Barakgazi’ye eleştiriler yöneltti.

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