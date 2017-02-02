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Politika

DBP'li Kocaköy Belediye Başkanı Kar tutuklandı

Kocaköy Belediye Başkanı Kar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

02 Şubat 2017 22:18

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan DBP'li Kocaköy İlçe Belediye Başkanı Affüllah Kar tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Kar ve Mehmet Zeki Kılıç "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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