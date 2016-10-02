DBP'li Karakoçan Belediyesi'nin eş başkanları tutuklandı

Elazığ'ın Karakoçan İlçe Belediyesi'nin DBP'li eş başkanları Burhan Kocaman ve Cennet Ayık, ihale kanununa ve vergi usul kanununa muhalefet, haksız ekonomik kazanç sağlama, kamu kurum ve kuruluşu zararına dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA’da yer alan habere göre, Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, 'İhale Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Haksız Ekonomik Kazanç Sağlama, Kamu Kurum ve Kuruluşu Zararına Dolandırıcılık Görevi Kötüye Kullanma- Zincirleme Şekilde Görevi Kötüye Kullanma' suçlamasıyla gözaltına alınan, aralarında Karakoçan İlçesi'nin DBP'li Belediye Eşbaşkanları Burhan Kocaman ve Cennet Ayık'ın da bulunduğu 13 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sabah saatlerinde Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkan 13 kişiden DBP'li Eş başkanlar Cennet Ayık ve Burhan Kocaman tutuklanırken, diğer şüpheliler ise yurtdışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.