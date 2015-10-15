DBP'li Batman Belediye Eş Başkanları görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, DBP’li Belediye Eş Başkanları Sabri Özdemir ve Gülistan Akel ile partili 17 belediye meclis üyesi ile 3 il genel meclis üyesini görevlerinden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı’nın kararı akşam saatlerinde Valilik tarafından Belediyeye iletilmesinin andından görevden alınan Belediye Başkanı Sabri Özdemir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçilmişler olarak atanmış bir Bakan tarafından görevden alınıyoruz. Bir halkın iradesini yok sayan bu zihniyet eninde sonunda kaybedecektir" dedi.

Valilik tarafından belediyeye gönderilen yazıda, "Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir, Belediye Meclis üyeleri Gülistan Akel, Mehmet Ali Nasıroğlu, Bayram Demir, Gülten Tangüner, Hamide Çelik, Hülya Baltaş, Vildan Ergül Tileği, Necmi Dilmaç, Sabahat Acar, Nevaf Taş, Zehra Gönül, Mehmet Kara, Burhan Şat, Nasır Taş, Mehmet Hakkı İpek, Ayhan Sevim ve Ufuk Bulut hakkında Mülkiye Müfettişlerince yürüten araştırma ve inceleme neticesinde düzenlenen rapor gereğince Anayasa’nın 127’inci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’inci Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 19.10.2015 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırıldıkları ilgi yazı ile bildirilmiştir" denildi.

İl Genel Meclis Başkanı Emine Aslan, aynı gerekçe ile Demokratik Bölgeler Partisi İl Genel Meclis üyelerinden tutuklu olan Mehmet Salih Altun ile Şükrü Aslan’ın da görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Kendisininde görevinden uzaklaştırıldığını ifade eden İl Genel Meclis Başkanı Emine Aslan, "Yerel yönetime yönelik alınan karar üç genel meclis üyesine uygulandı" dedi.

Toplam 38 Belediye Meclis üyesine sahip olan 28’i DBP’li, 10’u da AK Partili olan Batman Belediyesi’nde görevden uzaklaştırmalar nedeniyle sayı eşitlendi. İçişleri Bakanlığı’nın uyarısıyla Pazartesi günü Belediye Meclis üyeleri arasında ’Belediye Başkanlığı’ seçimine gidilecek.