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DBP'li başkana cezaevinde işkence edildi iddiası

"Arslan'ın kafasında şişlik, sırt bölgesinde, belinde, her iki omuzunda, kolunda morluklar ve tahrişi gördüm"

06 Mart 2018 11:12

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan’ın 19 Şubat’ta sevk edildiği Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde çıplak aramaya karşı çıktığı için bayılana kadar darp edildiği iddia edildi.

Özgürlüklü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatlar, hazırladıkları raporla yaşananları kamuoyuna duyurdu. Cezaevinde bulunan çok sayıda tutuklu ve ayakta sayımı reddettikleri için ağır biçinde darp edildikleri ifade edildi.

Arslan ile dün cezaevinde görüşen avukat Barış Oflas, “Bizzat ben, Arslan’ın kafasında şişlik, sırt bölgesinde, belinde, her iki omuzunda, kolunda morluklar ve tahrişi gördüm. Darp sonrasında bir odaya götürülmüş. Bir süre bir kıyafet ve battaniye de verilmemiş. Cezaevi idaresi Arslan’a, Adalet Bakanlığı’ndan gelen bir genelgenin gereğini yaptıklarını, idarenin koyduğu kurallara kesinlikle uyulacağını, uyulmadığı takdirde de her ne pahasına olursa olsun uyulmasının sağlanacağını söylemiş” dedi.

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