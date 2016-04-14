T24 LogoT24 Logo
Gündem

DBP Şırnak Eş Başkanı tutuklandı

Yahya İdin, 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuklandı

14 Nisan 2016 23:20

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Eş Başkanı Yahya İdin, 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuklandı. İdin, Şırnak T Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Evrensel'in haberine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasında dün gözaltına alınan DBP Şırnak İl Eş Başkanı Yahya İdin, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette alınan ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan İdin, "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren İdin, aynı gerekçe ile tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

 

ETİKETLER

dbpyahya idintutuklandışırnak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24