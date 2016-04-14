DBP Şırnak Eş Başkanı tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Eş Başkanı Yahya İdin, 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuklandı. İdin, Şırnak T Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Evrensel'in haberine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasında dün gözaltına alınan DBP Şırnak İl Eş Başkanı Yahya İdin, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette alınan ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan İdin, "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren İdin, aynı gerekçe ile tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne götürüldü.