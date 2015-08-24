DBP Eş Genel Başkanı: Kürt halkı 'Sen benim irademi tanımazsan ben kendi irademi ilan ederim' diyor

Demokratik Bölge Partisi (DBP), 3. Olağanüstü Kongresi İnşaat Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirildi. Kongre yapılan seçimin ardından sona erdi. Yapılan seçimde DBP eş genel başkanlıklarına Emine Ayna ve Kamuran Yüksek oy kullanan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden eş başkanlığa seçildi.

DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna "özerklik" tartışmalarına ilişkin, “Kürt halkı 'Sen benim irademi tanımazsan ben kendi irademi ilan ederim' diyor” ifadesini kullandı. DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek de “Toplum bir rejim değişikliği istiyor. Bu rejim değişikliği de en demokratik çerçeveyle öz yönetimlerdir” dedi.

Kongrede Parti Meclisi listesi büyük oranda yenilendi. DBP kongresinde PM üyeliklerine şu isimler seçildi:

Abdulbaki Özboğanlı, Fırat Alökmen, Muzaffer Dursun, Abdurrahim Tanyeri, Fikriye Aytin, Nadir Yıldırım, Arzu Kaya, Gülcihan Şimşek, Naim Küçükkaya, Aslan İşler, Gülistan Balkaş, Ömer Öcalan, Aynur Coşkun, Gültekin Alpek, Özlem Yanat, Berat Anli, Hacer Özdemir, Pero Dündar, Bermal Birtek, Hacı Geciken, Ruken Karagöz, Celalettin Gülgen, Halil Aksoy, Sabiha Onar, Cengiz Sökmen, Hasan İnatçı, Salih Akdoğan, Cihan Ekin, Hasan Vural, Salih Keleş, Cihan Güneş, Hatice Şen, Semiha Varlı, Cüneyt Aslan, Herdem Kızılkaya, Semra Demir, Çimen Altürk, Hüsamettin Zenderlioğlu, Seve Demir, Çimen Işık, Hüseyin Arasan, Sezar Duruk, Demir Çelik, Hüseyin Yılmaz, Songül Eniştekin, Emrullah Kalkan, Mazlum Tekdağ, Suzan Paçal, Ercan Akyol, Mehmet Arslan, Ünal Ahmet Çelen, Ercan Arslan, Mehmet Salih Yıldız, Yunus Duru, Ercan Sezgin, Mehmet Yavuzel, Yusuf Koyun, Ergin Balta, Meryem Adıbelli, Yücel Arslanşen, Eyüp Koaz, Miyesser Çelik, Zahide Besi, Fatma Gül, Muazzez Ateş, Zeki Erden, Feride Laçin, Muhammed Zengin, Ferit Yıldız, Muharrem Erbey.