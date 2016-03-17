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Gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek serbest bırakıldı

Yüksek, Kars'ta kaldığı otelde gözaltına alınmıştı

17 Mart 2016 12:37

Newroz kutlamaları için gittiği Kars'ta bu sabah gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.  

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Newroz kutlamaları için gittiği Kars’ta sabah saatlerinde kaldığı otelde TEM Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Yüksek, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadesi alınan Yüksek, serbest bırakıldı. 

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