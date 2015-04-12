DBP Eş Genel Başkanı: Erdoğan'ın amacı bu sabah 15 askerin cenazesini illerine göndermekti

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde PKK ile askerler arasında dün yaşanan çatışmaya ilişkin konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, “AKP hükümeti ve Erdoğan’ın planı bu sabah 15 askerin cenazesini Türkiye’nin değişik illerine göndermekti” dedi.

’10 Nisan gecesi bölgeye 250 asker indirildi’

Diken’de yer alan habere göre, askerin açtığı ateşle yaşamını yitiren HDP Diyadin ilçe eski eş başkanı Cezmi Budak’ın cenaze töreninde açıklamalarda bulunan Yüksek, 10 Nisan gecesi 250 askerin, 15 subay gözetiminde ve özel harekât timlerinin de desteğiyle PKK’lıların bulunduğu alanlara sızma gerçekleştirdiği iddiasını dile getirdi.

‘O askerleri ölümden kurtaran Diyadin halkıdır’

“Hangi tehdit, hangi durum oluşmuş da siz o alanda operasyon yapıyorsunuz?” sorusunu yönelten Yüksek, 15 askerin ise bizzat PKK’lıların üslenme alanına indirildiğini, burada yaşanan çatışmada HDP’li Budak’la bir PKK üyesinin yaşamını yitirdiğini sekiz askerin de yaralandığını aktardı.

Yaralanan sekiz askerin akşam saatlerine dek çatışma bölgesinde bekletildiğini savunan Yüksek, “O askerleri orada ölümden kurtaran Diyadin’den giden sivil halktır. Mevzilerde duruyorlar. Askerlerin bu konuda yaptığı açıklamalar var. Video görüntüler var. Ölüme gönderilen 15 askerin açıklamaları var” diye konuştu.

‘Büyük bir provokasyon önlendi’

Askerlerin AKP hükümeti ve Erdoğan tarafından bile bile ölüme gönderildiğini öne süren DBP Eş Genel Başkanı şöyle devam etti: “AKP hükümeti ve Erdoğan’ın planladığı bu sabah 15 askerin cenazesini Türkiye’nin değişik illerine göndermekti. Resmen, açıkça, alenen planlanan budur. Onları ölüme gönderen, yaralandıktan sonra yüzüstü bırakan AKP hükümeti ve ordusudur. Onları oradan kurtaran ise Ağrı halkımızdır. Büyük bir provokasyonu önlemiştir.”