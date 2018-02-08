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DBP Eş Genel Başkanı Arslan tuklandı

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için yaptığı açıklama ile sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 gün önce gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP

08 Şubat 2018 23:16

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için yaptığı açıklama ile sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 gün önce gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsacılığı\'nca yapılan soruşturma kapsamında, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 gün önce  gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan DBP\'li Arslan, bugün Diyarbakır Adliyesi\'ne sevkedildi. Savcılığa verdiği ifadenin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı. 


 

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