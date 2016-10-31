DBP Eş Başkanı Yüksek: AKP'nin amacı diktatörlük rejimi kurmak

Demokratik Bölgeler Partisi (BDP) Eş Başkanları Kamuran Yüksek ve Sebahat Tuncel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'nın tutuklanmasını kınadı.

Diyarbakır'da basın açıklaması yapan eş başkanlardan Kamuran Yüksek, belediye başkanlarının hukuksuzca tutuklanıp cezaevine gönderildiğini söyledi.

Bir süre önce cezaevinden çıkan Yüksek, "DBP'ye, belediyelere dönük saldırılar ne ilk ne son olacak, biliyoruz" dedi.

"AKP'nin amacının diktatörlük rejimi kurmak" olduğunu iddia eden Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP iktidarı Kürt halkına karşı bir darbe uyguluyor. Halkın iradesiyle seçilmiş kişilerin başkalarının eliyle zorla yerlerinden edilmesi darbedir. Darbe daha önce askerlerin eliyle bir gecede yapılıyordu. Bugün farklı olan AKP bir gecede darbe değil aylarca darbe yapıyor. AKP sivil darbeyi 7 Haziran 2015'ten bu yana uyguluyor."

Şimdiye dek DBP'nin 1700 yönetisinin ve üyesinin tutuklandığını belirten Yüksek, tutuklanan belediye başkanlarının da hiçbir suçu olmadığını söyledi:

"Savcı 'Terörü destekliyorsunuz' diyor. Böyle bir şey dosyada var mı? Yok. Gültan Kışanak yaptığı çalışmalar, açıklamalardan dolayı yargılanıyor. Ayla Akat Ata, Fırat Anlı da aynı şekilde. Ortada suç teşkil edecek hiçbir delil söz konusu değil. Tüm Türkiye'nin de bunu bilmesi gerekir. Halkımızın da bunun farkında olması gerekir. Bu darbeye karşı direnişimizi yükselteceğiz.

"Belediyelerimize, partilerimize dönük bu darbeyi sürdürmek istiyorlar. Ama bilsinler ki başaramayacaklar. Biz de direnişi büyüteceğiz. Arkadaşlarımızın tutuklanmasını kabul etmeyeceğiz."

Kamuran Yüksek ayrıca AKP'nin Mardin ve Van belediyeleri için de operasyon planı olabileceğini iddia etti.

Yüksek, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyona da değindi.

"Türkiye'de kimse ses çıkarmıyor. Ses çıkaran da sindirilmek, bastırılmak isteniyor" diyen Yüksek, Türkiye'de "insanların gerçeğe ulaşmasının engellendiğini" söyledi.

Yüksek "Birkaç gazete kalmıştı. Onlardan biri de Cumhuriyet'ti. Şimdi ona da saldırılıyor" dedi.

CHP'nin tavrını samimi bulmadıklarını da belirten Yüksek, "CHP de bu darbeye ortak oluyor. CHP'nin belediyelerine saldırı olsaydı, CHP nasıl davranırdı merak ediyoruz, böyle mi davranırdı. Böyle bir durumda bizim tavrımız bugünki gibi olurdu" diye konuştu.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de, tutuklanan belediye eş başkanları ile Özgür Kadınlar Kongresi (KJA) Sözcüsü Ayla Akata Ata'nın 'AKP tarafından rehin alındığını' söyledi.

"Mesele Kürt halkıdır. Halkımızı cezalandırmak istiyorlar" diyen Tuncel, devletin Kürtlerle bağını kopardığını iddia etti, AKP'yi de 'iç savaşa zemin hazırlamakla' suçladı.

"Demokratik siyaset alanını kapatırsanız, şiddete zemin hazırlarsınız" diyen Tuncel, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Devletin Kürtlere karşı uyguladığı bu politikalarla Türkiye'nin geleceği hapsedilmek isteniyor. Gazeteler kapatılıyor, akademisyenler ve eğitimciler görevden uzaklaştırılıyor. Her şey yasak, Erdoğan'a methiye dizmek, 'Padişahım çok yaşa' demek serbest.

"12 Eylül'de Kenan Evren darbe Anayasası yaptı. AKP ve Erdoğan da 7 Haziran 2015'ten beri yapmaya devam ettiği darbenin anayasasını yapmak istiyor. Türkiye zorla yeni bir darbe Anayasası'na hazırlanıyor."