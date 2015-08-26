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DBP çağrı yaptı; Diyarbakır’da kepenkler kapandı

DBP'nin 'yaşamı durdurma' çağrısı üzerine kentte özel iş yerleri kepenklerini açmadı, bazı minibüs ve otobüs şoförleri kontaklarını kapattı

26 Ağustos 2015 14:23

Veysi Polat

Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) dün yaptığı "yaşamı durdurma" çağrısı ardından Diyarbakır’da bugün esnaf kepenk kapattı. 

Diyarbakır'ın Lice ve Silvan ilçelerinde hendek kazma gerilimi ile öz yönetim ilanlarından sonra çıkan ve ölümle sonuçlanan müdahaleleri protesto eden DBP, dün Diyarbakır’da “hayatı durdurma” çağrısı yaptı. DBP Diyarbakır İl Başkanı Hafize İpek, imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

DBP Diyarbakır İl Başkanı Hafize İpek"7 Haziran seçimlerinde istediği sonucu alamayan AKP hükümeti, savaş politikalarını devreye sokarak bölgemizden ve Kürtlerden intikam almak istemektedir. Birçok ilçemizde güvenlikli bölge ilan eden AKP'nin valileri, Silvan ve Lice ilçelerimizde sokağa çıkma yasağı ilan ederek, halkımıza kan kusturmaktadırlar. Silvan ilçemizde halka yönelik yapılan saldırıları protesto etmek ve olası yaşanabilecek katliamların önüne geçebilmek için halkımızı 26 Ağustos 2015 günü yaşamı durdurmaya çağırıyoruz. Halkımızı Silvan ilçemizdeki saldırı ve katliamları kınamak ve protesto etmek için demokratik eylemlerden olan kepenk ve kontak kapatmaya çağırıyoruz."

Bu açıklamanın ardından Diyarbakır'da, bu sabah kamu kurum ve kuruluşları dışında özel sektörler işyerini açmadı. Kentin en işlek yeri olan Ofis ve Dağkapı semtlerinde bile esnafın işyerini açmadığı, eyleme bazı minibüs ve otobüs hatları şoförlerinin de katılarak kontak kapattığı gözlendi. 

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