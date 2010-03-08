D.Bakır-Bursaspor maçının raporu Federasyon'da

T24 -

Eğer maç tatil edilmeseydi

Devamlı küfürlü tezahürat

Taşlar öldürücü olabilirdi

Havlu ile kapattılar

Seneye nasıl oynanır?

Temsilcilerin zehir zemberek raporunda yaşananlar şöyle anlatıldı:"Stada saat 10.00'da geldiğimizde, sokaklar, stat çevresi ile stat içindeki görüntüler maçın zor geçeceğini gösteriyordu. Güvenlik amiri ile yaptığımız görüşmede gereken önlemlerin alındığını, 2 bin 500 polisin görev yaptığını söyledi. Maç saati yaklaştıkça tribünlerde olayların kıvılcımı ateşlendi. Maç tatil edilmemiş ve Bursaspor gizlice statan kaçırılmamış olsa olaylar çok daha büyük bir noktaya ulaşabilirdi.""Karşılaşma öncesi seremoni sırasında İstiklal Marşı söylenirken taraftarların ıslıkladığı ve yerlerinde oturdukları görüldü. Çirkin tezahürat devamlı sürdü.""Tribünlere taş ve diğer yabancı cisimler önceden yerleştirilmiş. Bazıları da tribündeki betonlardan söktüklerini sahaya attılar. Taşların çoğu öldürücü büyüklükteydi. Maçın başlamasıyla tribünlerden devamlı taş ve yabancı cisimler atıldı. Hakem üç kez maçı durdurdu, iyi niyetli olarak maçı oynatmaya çalıştı ancak yardımcı hakeme gelen taş maçı bitirmesine neden oldu.""Maçın tatil kararı resmen duyurulmadan önce kimsenin haberi olmadan Bursaspor'u havaalanına kaçırmak için soyunma odasındaki üç pencereyi de havlu ile kapattık. Ancak TV yayını planları bozdu." "Maçın tatil edildiğinin duyulmasından sonra tribündekiler sahanın içine girip, Bursaspor'un bayrağını yakarken sağa-sola da saldırmaya başladı. Stat dışında ise kalabalık bir grup olay çıkarınca polis dağıtmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı."Bursasporlu futbolcuların, otobüsün içinde bile kask ve kalkanlarla korunduğu dönüş yolunda kafalarını kurcalayan en önemli soru şu oldu: "Seneye yine buraya gelmemiz icap ederse Diyarbakırspor maçı nasıl oynanacak?"