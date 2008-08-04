Daytona'da zafer Newman'ın

Tempo24-





Nascar'da sezonun 4. ayağı olan Daytona 500 yarışını, Penske takımı pilotu Ryan Newman kazandı.

'Great American Race', yani ABD'nin büyük yarışı olarak adlandıran Daytona 500'ün 50'incisi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ryan Newman, son turda yaptığı atakla liderliği ele geçirdi ve 81 yarıştır hasret kaldığı birinciliğe 190 bin seyircinin izlediği bu prestijli yarışta ulaştı.

200 yarıştan fazla birincilik, 20 ulusal şampiyonluğu ve 12 Indy Car şampiyonluğu bulunan Penske takımı da bu sayede tarihinin ilk Daytona 500 yarışı birinciliğini kazandı.