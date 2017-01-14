Dayısını öldüren pazarcı: FETÖ lideriydi!

Antalya'da geçen yıl dayısı 69 yaşındaki Ahmet Kahya'yı pazar tezgâhı başında öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan 36 yaşındaki Ramazan Kabaağaç, dayısının 'FETÖ lideri' olduğunu iddia etti.

DHA'nın haberine göre olay, geçen 21 Ekim sabahı Muratpaşa İlçesi, Kızılsaray Mahallesi, 76 Sokak'taki cuma pazarında meydana geldi. İnternetten pompalı tüfek siparişi veren Ramazan Kabaağaç, kargodan teslim aldığı kutusunu pazarda açtı. Kabaağaç, pompalı tüfekle tezgahta sebze ve meyve satan dayısı Ahmet Kahya'ya önce 2 el ateş etti. Ahmet Kahya'nın eşi, Ramazan Kabaağaç'ın önüne geçip siper oldu. Fakat Ahmet Kahya tezgâhın yanına gelip yerdeki dayısına bir el daha ateş edip kaçtı. Olaydan bir süre sonra yakalanıp tutuklanan Kabaağaç hakkında, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında Kabaağaç ile öldürdüğü dayısının yakınları ile olaya tanık olan pazardaki vatandaşlar ve tarafların avukatları hazır bulundu. Kabaağaç savunmasında, dayısının FETÖ'nün lideri olduğunu iddia etti. Kabaağaç, "Kendisi FETÖ terör örgütünün lideriydi. 15 Temmuz'dan önce bana "Sen bizi bilmezlikten geliyorsun. Küfür ediyorsun, hain diyorsun' diyordu. 15 Temmuz günü de 'Bugün göreceksiniz. Katliamlar yapacağız' diyordu. Kendisinin lider olduğunu söyleyip 'Ben başım' diyordu. Bunları anneme de anlattım. Anneme de 'Konuşursan seni de öldürürüz' demişler" dedi.

Bunun üzerine internetten satın aldığı tüfekle olay günü pazara gittiğini anlatan Kabaağaç, "Ben kendisine 'Annemi öldürecekmişsin, beni de öldürecekmişsin. Nasıl oluyor hadi göster' dedim. Beni uyduyla izliyorlardı. O sırada beyaz renkli bir araçla 2 FETÖ'cü geldi. Ben bunları görünce panikledim. Beni de vuracaklarını düşünerek panikle dayıma ateş ettim" diye konuştu.

Öldürülen Ahmet Kahya'nın eşi 69 yaşındaki Minire Kahya ise eşinin FETÖ ile hiçbir alakası olmadığını söyledi. Pazarlarda tezgâh açarak geçimini sağlayan kendi halinde bir aile olduklarını anlatan Kahya, eşini öldüren Kabaağaç ile aralarında bir husumet de olmadığını söyledi.

Mahkeme öldürülen Ahmet Kahya hakkında FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı hususunun Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sorulması ve sanığın gözlem altına alınmasını gerektirecek düzeyde akıl hastalığı ya da zayıflığı olup olmadığının tespiti için bir psikiyatriste sevk edilip rapor aldırılması için için yazı yazılmasına karar verip duruşmayı erteledi.