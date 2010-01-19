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Yaşam

'Dayı dayı yürüme' cinayeti

'Yolda değil, kaldırımda yürü' tartışmasında birbirlerini hiç tanımayan 3 kişi silahlarını çekti. Sonuç:2 ölü

19 Ocak 2010 02:00

 T24- İstanbul Şişli'de 35 yaşındaki Cevdet Karaca, 31 yaşındaki Ali Oğuz ile 38 yaşındaki Ercan Durmuş'u tabanca ile kurşunlayarak öldürdü.

Mahallelinin iddiasına göre cinayet suçundan cezaevinden yeni tahliye olan Cevdet Karaca, saat 08.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi, Melikşah Sokak'ta Ali Oğuz'un kullandığı 34 SNF 93 plakalı Toyota otomobilin önünü kesti. Çıkan tartışmada Cevdet Karaca, özel otomobili ile şoförlük yapan Ali Oğuz'u kuşunladı. Ali Oğuz'un yanında bulunan iki çocuk babası kahveci Ercan Durmuş da tabancasına çıkardı. Cevdet Karaca, tabancasına kullanmasına fırsat vermeden 15 gün sonra üçüncü defa baba olmaya hazırlanan Ercan Durmuş'u kurşunlayarak öldürdü.

Silah sesleri üzerine uyanan mahalleli polise haber verdi ve ambulans çağırdı. Sağlık ekibi sağ olduğu belirlenen Ali Oğuz'a müdahale etti. Ancak ekibin tüm çabalarına rağmen Ali Oğuz kurtarılamadı.

Dayı dayı yürüme

Polisin yaptığı araştırmada Ali Oğuz ile Ercan Durmuş'un da sabıkalı olduğu belirlendi. Mahallenin iddiasına göre çifte cinayet Ali Oğuz'un üç gün önce Cevdet Karaca'yı tokatlaması yüzünden işlendi. Olay günü Ercan Durmuş da Ali Oğuz ile Cevdet Karaca'nın araya girerek ayırmıştı.

Polise teslim olan Cevdet Karaca ise Ali Oğuz'un otomobili ile üzerine su sıçratması üzerine tartıştıklarını söyledi. Cevdet Karaca, “Bana 'sen nasıl dayı dayı yürüyorsun?' dediler. Ben de 'Siz de doğru dürüst otomobil kullanın' dedim. Bana tabanca çektiler” dedi.

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