Dayakçı polisler açığa alındı

T24 - Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, "Mersin’de, iki kardeşin Cumhuriyet Polis Merkezi’nde tartaklandığı" iddiasıyla ilgili 2 polis memurunun açığa alındığını ve İçişleri Bakanlığından müfettiş talep ettiklerini bildirdi.





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Vali Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Ağustosta, trafik kuralı ihlali ve ruhsatsız silah bulundurma olayıyla ilgili dayak yediklerini iddia eden 2 kardeşin Valilik ve emniyete intikal eden herhangi bir dilekçelerinin bulunmadığını söyledi.

Konudan, görüntü ve haberin internet ortamında kamuoyuna yansıması sonrası haberdar olduklarını ifade eden Vali Aksoy, bunun üzerine olayla ilgili 2 polis memurunun açığa alındığını kaydetti.

Vali Aksoy, ayrıca, İçişleri Bakanlığından konuyu soruşturmak için müfettiş talep ettiklerini belirterek, "Konunun takipçisiyiz. Mersin Valiliği olarak insan hakları konusunda hassasız. Konuyu en ince detayına kadar inceliyoruz, suç unsuru varsa, gereken yapılacaktır" diye konuştu.

Mersin’de, 15 Ağustos tarihinde tehlikeli araç kullanmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan, Cumhuriyet Polis Merkezi’nde gözaltına alınan Yılmaz K. (28) ve kardeşi Ali Hıdır K. (24), götürüldükleri polis merkezinde dövüldüklerini iddia ederek, olay sonrasında polis memurları hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundukları öğrenildi.