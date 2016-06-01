Dayakçı kocayı eşinden az kusurlu bulan mahkeme: Kadının güven sarsıcı davranışı erkekte elem oluşturdu!

Yargıtay kararında, Facebook’ta bir erkekle çekilmiş fotoğrafını paylaşan karısını döven koca, karısından ‘daha az kusurlu’ sayıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Kocaeli'nde V.Y, 5 yıldır evli olduğu karısı İ.Y.'nin başka bir telefon kullandığını, kızlık soyadıyla Facebook’ta hesap açtığını, paylaştığı fotoğraflarda bir erkekle samimi pozlar verdiğini görmesini gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Karısından 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat eden V.Y.'nin eşine şiddet uyguladığı iddia edilerek, tazminat talebinin reddi istendi.

Yargıtay: İki taraf da eşit kusurlu

Kocaeli 2. Aile Mahkemesi tarafların boşanmasına, davacı koca lehine 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını onarken, tazminat kararını “İki taraf da eşit kusurlu” diyerek bozdu.

Yerel mahkemenin bozma kararının üzerine dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gönderildi. Kurul, yerel mahkemenin başka erkeklerle fotoğraflarını paylaşan kadının hareketini daha ağır kusur kabul ederek, koca lehine 10 bin lira tazminata hükmeden kararını onadı.

"Kadının davranışı erkekte elem yarattı"

Yargıtay'ın gerekçeli kararında şu ifadeler yer alıyor:

“Davalı kadının, güven sarsıcı davranışlarına konu sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ve özel olarak bulundurulan telefonun varlığının davacı erkek tarafından öğrenilmesi üzerine davacı erkeğin, duymuş olduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında eşine ‘basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte’ fiziksel şiddet uyguladığı, ceza mahkemesince bu sebeple mahkûm edilen erkeğin cezasında haksız tahrik hükmü uygulanmak suretiyle indirime gidildiği anlaşılmaktadır. Hemen belirtilmelidir ki, hiçbir eylem şiddete gerekçe olmayacağı gibi, hukuk düzeni şiddeti korumaz. Ne var ki, manevi tazminata hükmedilmesinde tarafların boşanmaya neden olaylardaki kusur durumları dikkate alınır.

Davalı kadının birden fazla güven sarsıcı davranışının, bunu öğrenen davacı erkekte şiddetli elem ve hiddet oluşturduğu, bu duygular içerisinde bulunan ve öncesinde de eşine karşı fiziksel şiddet uyguladığı kanıtlanamayan erkeğin sadece bu olay sebebiyle eşine basit nitelikte fiziksel şiddet uyguladığı, bu sebeple boşanmaya neden olaylarda her iki tarafın da kusuru olmakla birlikte davalı kadının, davacı erkeğe nazaran daha ağır kusurlu olduğu, davalı kadının belirlenen kusurlu davranışının davacı erkeğin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ve bu sebeple davacı erkek yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.”