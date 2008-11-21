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Yaşam

Dayakçı kocaya temizlik cezası

Sıvas'ta, eşini döven 49 yaşındaki Yavuz Dayı'ya 5 ay bir okulu temizleme cezası verildi.

21 Kasım 2008 02:00

Sıvas'ta, eşini döven 49 yaşındaki Yavuz Dayı'ya 5 ay bir okulu temizleme cezası verildi.

Akdeğirmen Mahallesi’nde oturan 3 çocuk babası emekli Yavuz Dayı eşi Kübra Dayı ile kavga etti. Dayı, kavga sırasında dövdüğü eşini daha sonra hastaneye götürdü. Hastane polisi eşini döven Yavuz Dayı hakkında adli rapor düzenledi. Eşinin şikayetçi olmamasına karşın Dayı hakkında kamu davası açıldı.

Sivas 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yavuz Dayı, eşini darp etiği için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası Yavuz Dayı’nın isteği üzerine Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında kamu yararına çalışma cezasına çevrildi. Dayı'nın Fevzi Paşa İlköğretim Okulu’nda temizlik işleri yapmasına karar verildi. Yavuz Dayı, “Eşim ile çocuklar yüzünden tartıştık. Sinirlenince eşime tokat attım. Eşimi darp etiğim için hakımda kamu davası açıldı.

Yargılanmamın sonucunda 5 ay hapis cezası aldım. Bu ceza da Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi tarafından kamu yararına çalışma cezasına çevrildi. Şimdi hafta içi ilk öğretim okulunda sabah 08.00 ile akşam 17:00 arasında temizlik yapıyorum. Hapis yatmaktansa böyle bir ceza çekmek daha iyi. Eşime karşı şiddet kullanmamayı da öğrendim” dedi.
Okul Müdürü Bekir Sıtkı Şekerci ise, “Yavuz Dayı okulumuza geldiğinde biraz tedirgin olduk. Bir mahkumun cezasını okulumuzda çekecek olması bizleri biraz korkuttu. Fakat daha sonra onu tanıdıkça bu tedirginliğimizin yersiz olduğunu anladık. Gerçekten iyi bir insan. Böyle bir arkadaşımız ile tanışmak bizleri mutlu etti. İşini gayet düzgün yapıyor” diye konuştu. 

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