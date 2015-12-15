T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dayak yiyen kardeşinin 'intikamı' için pompalı tüfekle okul bastı!

Araya giren okul yöneticileri ve öğrenciler, saldırganı etkisiz hale getirip elinden tüfeği aldı

15 Aralık 2015 16:46

Adana’da dayak yiyen kardeşinin intikamını almak isteyen 21 yaşındaki Hamit K., pompalı tüfekle okulu bastı. Baskın sırasında çıkan arbedede çeşitli yerlerinden yaralanan 4 öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adana'da haftasonu da ’Kebap ve Şalgam Festivali’ni pompalı tüfekle basanlar ateş edip, masalara sopa ve döner bıçağı vurup kaçmıştı.

Kavga, merkez Yüreğir İlçesi’nin Atakent Mahallesi’ndeki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nde meydana geldi.

12’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Bulut K., aynı sınıfta okuyan arkadaşları ile kavga etti. Bulut K. telefonla ailesini arayıp yardım istedi.

Ağabey Hamit K., babası Duran K. ve kardeşi Mustafa K.’yi de kamyonete bindirip, okula baskına geldi.

Elinde pompalı tüfekle okula giren Hamit K. öğrencilere saldırdı.

Araya giren okul yöneticileri ve öğrenciler, Hamit K.’yi etkisiz hale getirip elinden tüfeği aldı.

Arbede sırasında öğrenciler Ömer G., Abdullah T., Birdal H. ve Tunahan C. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Öğrenciler, korkudan okul binasına sığındı. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sevk edilen polis ekipleri, saldırgan Hamit K. ile akrabalarını gözaltına aldı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Numune Eğitim ve Araştırma ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgu için karakola götürülürken, polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. 

ETİKETLER

pompalı tüfekadanakardeşiokul bastı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24