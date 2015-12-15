Dayak yiyen kardeşinin 'intikamı' için pompalı tüfekle okul bastı!

Adana’da dayak yiyen kardeşinin intikamını almak isteyen 21 yaşındaki Hamit K., pompalı tüfekle okulu bastı. Baskın sırasında çıkan arbedede çeşitli yerlerinden yaralanan 4 öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adana'da haftasonu da ’Kebap ve Şalgam Festivali’ni pompalı tüfekle basanlar ateş edip, masalara sopa ve döner bıçağı vurup kaçmıştı.

Kavga, merkez Yüreğir İlçesi’nin Atakent Mahallesi’ndeki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nde meydana geldi.

12’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Bulut K., aynı sınıfta okuyan arkadaşları ile kavga etti. Bulut K. telefonla ailesini arayıp yardım istedi.

Ağabey Hamit K., babası Duran K. ve kardeşi Mustafa K.’yi de kamyonete bindirip, okula baskına geldi.

Elinde pompalı tüfekle okula giren Hamit K. öğrencilere saldırdı.

Araya giren okul yöneticileri ve öğrenciler, Hamit K.’yi etkisiz hale getirip elinden tüfeği aldı.

Arbede sırasında öğrenciler Ömer G., Abdullah T., Birdal H. ve Tunahan C. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Öğrenciler, korkudan okul binasına sığındı. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sevk edilen polis ekipleri, saldırgan Hamit K. ile akrabalarını gözaltına aldı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Numune Eğitim ve Araştırma ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgu için karakola götürülürken, polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.