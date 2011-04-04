-DAYAK İDDİASINA İNCELEME ADANA (A.A) - 04.04.2011 - Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencisini dövdüğü iddiasıyla ilgili lise müdürü hakkında inceleme başlattı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, bugün bazı gazetelerde yer alan haberlerde, Sevim Tekin Lisesi öğrencisi M.H'nin, geçen hafta, okul müdürünün sigara içen arkadaşlarını söylemesini istediğini, bunu yerine getirmediği gerekçesiyle de atılan tokat sonucu düşüp başından yaralandığını iddia etmesi üzerine olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı. Konunun hassasiyetle soruşturulduğunu bildiren yetkililer, inceleme sonuçlanmadan olayın gerçek olup olmadığının anlaşılamayacağını, şu aşamada başka bir bilgi veremeyeceklerini kaydetti.