Dayak da atmış

Demet Akalın'ın, dört yıllık sevgilisi Oğuz Kayhan'dan sadece ihanet nedeniyle ayrılmadığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının, telefonunda eski sevgili Selin İmer'den gelen mesajları yakaladığı gece Kayhan'dan dayak da yediği öğrenildi.



Ben çalışırken sen fingirdiyorsun



Geçen hafta yakın arkadaşları ile birlikte yemeğe çıkan Demet Akalın, evine sabaha karşı geldi. Kayhan'ın uyuduğunu gören şarkıcı, cep telefonunu karıştırmaya başladı. "Selin İ" olarak kayıtlı kadından gelen romantik mesajları görünce de şoke oldu.



Kayhan'ın salona gelmesiyle de tartışma başladı. Kayhan'ın "Gece sokaklarda dolaşıp benim kulağıma laf getirme" diye bağırması, sonrasında üzerine yürüyüp kendini itmesi, Akalın için bardağı taşıran damla oldu.



Şarkıcı, "Bana laf söyleyemezsin. Telefonuna baktım. Ben ekmek parası derdinde koşuştururken sen burada fingirdiyorsun" diye bağırdı. Bu sözleri duyar duymaz yumuşayıp sevgilisinin ellerine sarılan Kayhan'ın ikna çabaları işe yaramadı. Bu gelişmeler üzerine konuştuğumuz Demet Akalın, "Eğer o kadından gelen mesajları gördüğümü söylemeseydim, o gece feci dayak yiyecektim" dedi.



Ayrılık sonrası Amerika'ya giden Oğuz Kayhan'ın, Demet Akalın'a "Ölüm var, kalım var, hakkını helal et" diye mesaj gönderdiğı, ünlü şarkıcının ise buna "Asla" diye yanıt verdiği öğrenildi.



